РФ активно ведет воздушную разведку на границе с Крымом

Украинские пограничники фиксируют высокую активность ведения воздушной разведки Вооруженными силами России на админгранице с Крымом.

Об этом на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают "Крым. Реалии".

"С 6 октября украинские пограничники на админгранице с Крымом зафиксировали пролет шести российских вертолетов и в одном случае использование беспилотника. Российское пограничное ведомство также практикует использование аэростатов типа "Рысь", - заявил он.

По его словам, Россия также обустраивает на админгранице с Крымом базовые лагеря Вооруженных сил России.

"Идет процесс инженерного обустройства нового базового лагеря батальона тактической группы от 247-го десантно-штурмового полка возле населенного пункта Филатовка. Сооружения и обновления передовых российских позиций в районе Турецкого вала, а также артиллерийского лагеря группировки Вооруженных сил России "Север", - сказал Слободян.