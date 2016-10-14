Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ активно ведет воздушную разведку на границе с Крымом

Пятница, 14 октября 2016, 05:14

Украинские пограничники фиксируют высокую активность ведения воздушной разведки Вооруженными силами России на админгранице с Крымом.

Об этом на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают "Крым. Реалии".

"С 6 октября украинские пограничники на админгранице с Крымом зафиксировали пролет шести российских вертолетов и в одном случае использование беспилотника. Российское пограничное ведомство также практикует использование аэростатов типа "Рысь", - заявил он.

По его словам, Россия также обустраивает на админгранице с Крымом базовые лагеря Вооруженных сил России.

"Идет процесс инженерного обустройства нового базового лагеря батальона тактической группы от 247-го десантно-штурмового полка возле населенного пункта Филатовка. Сооружения и обновления передовых российских позиций в районе Турецкого вала, а также артиллерийского лагеря группировки Вооруженных сил России "Север", - сказал Слободян.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
Все новости...
Реклама: