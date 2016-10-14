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РФ активно веде повітряну розвідку на кордоні з Кримом

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 05:14

Українські прикордонники фіксують високу активність ведення повітряної розвідки Збройними силами Росії на адмінкордоні з Кримом.

Про це на брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передають "Крим. Реалії".

"Із 6 жовтня українські прикордонники на адмінкордоні з Кримом зафіксували проліт шести російських вертольотів і в одному випадку використання безпілотника. Російське прикордонне відомство також практикує використання аеростатів типу "Рись", - заявив він.

За його словами, Росія також облаштовує на адмінкордоні з Кримом базові табори Збройних сил Росії.

"Йде процес інженерного облаштування нового базового табору батальйону тактичної групи від 247-го десантно-штурмового полку біля населеного пункту Філатовка. Спорудження й поновлення передових російських позицій у районі Турецького валу, а також артилерійського табору угруповання Збройних сил Росії "Північ", - сказав Слободян.

Теми: Росія
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