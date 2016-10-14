Порошенко: Агрессия РФ очевидно надолго, но своего не отдадим

00
2
Пятница, 14 октября 2016, 10:17

Российская агрессия, которая продолжается до сих пор и военная угроза с востока - очевидно, на длительную историческую перспективу, но Украина "своего не отдаст".

Об этом 14 октября во время выступления на Софийской площади во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины заявил президент Петр Порошенко.

"Определяющие факторы нашей безопасности и военного планирования - если мы хотим выжить как народ, как государство - должны тратить на безопасность минимум 5% нашего ВВП. Как это ни обременительно, ни трудно для бюждета, экономики и социальной сферы Украины", - заявил президент .

Он отметил, что весь годовой бюджет Украины в следующем году составит 64 млрд.

"Мы используем его максимально эффективно. Только в течение текущего года ВСУ получили около 2000 единиц вооружения и военной техники. Перед руководителями оборонных предприятий поставлена задача по разработке нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, новых образцов артсистем, высокоточных боеприпасов, беспилотников ударного типа, средств космической разведки, радиоэлектронной и контрабатарейнои борьбы", - заявил президент.

Порошенко добавил, что в следующем году на закупку и ремонт вооружения Украина планирует потратить 11 млрд гривен.

"Украинцы не дали захватническим планам страны-агрессора реализоваться, мы не вели и не ведем захватнических войн. Мы никогда не выступали в роли агрессора и никогда не зарились на чужое. Но и своего не отдадим, и нам уже есть чем встретить непрошеных гостей. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы", - заявил Порошенко.

"Впечатляющие изменения в их силе и качестве стали возможными благодаря мощной солидарности украинцев, мужеству и героизму солдат, офицеров, генералов, добровольцев и волонтеров, силе, воле и духу, патриотизму украинских матерей, подвигу конструкторов, инженеров, рабочих оборонных предприятий", - отметил президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко Донбасс Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко поговорил с Меркель о Донбассе. Созвонятся с Олландом 13 октября 2016, 22:38
Порошенко о резолюции ПАСЕ: это победа дипломатии 13 октября 2016, 18:27
Порошенко сообщил Франции и Германии об ухудшении ситуации 13 октября 2016, 12:27
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 99.236.97.---Kateryna Ulizko14.10.2016 11:55
Обіцяв за 2 тижні закінчити війну на Донбасі, а тепер прозрів, хоч би Ліпецьку фабрику продав, та гроші на армію віддав, горе патріот.
ОтветитьС цитатой
IP: 37.52.198.---sergrus14.10.2016 11:23
О какой агрессии речь? У нас же АТО, которое закончится не за дни, а за часы! И о каком агрессоре тут говорят? Уж не о той ли стране, с которой у нас безвизовый режим, который нельзя отменить, транспортное и торговое сообщение и в которой у нашего самого честного в мире президента сосредоточен личный бизнес? Страна дураков без поля чудес. Унылый и непроходимые совок.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Минюст: Украину никто не обязывал платить Януковичу
"Венецианка" в конце недели одобрит заключение по закону о мирных собраниях
Порошенко: Участие в АТО приняли около 280 тысяч украинцев, 2533 - погибли
Порошенко: Агрессия РФ очевидно надолго, но своего не отдадим
Все новости
Афиша на 14-16 октября

Мастер-класс от Забужко, автостоп-квест, "Все свои" и много другого

Интерактивная карта

Как выбрать лучшую школу для ребенка