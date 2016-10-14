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Порошенко: Агрессия РФ очевидно надолго, но своего не отдадим

Пятница, 14 октября 2016, 10:17
Порошенко: Агрессия РФ очевидно надолго, но своего не отдадим

Российская агрессия, которая продолжается до сих пор и военная угроза с востока - очевидно, на длительную историческую перспективу, но Украина "своего не отдаст".

Об этом 14 октября во время выступления на Софийской площади во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины заявил президент Петр Порошенко.

"Определяющие факторы нашей безопасности и военного планирования - если мы хотим выжить как народ, как государство - должны тратить на безопасность минимум 5% нашего ВВП. Как это ни обременительно, ни трудно для бюждета, экономики и социальной сферы Украины", - заявил президент .

Он отметил, что весь годовой бюджет Украины в следующем году составит 64 млрд.

"Мы используем его максимально эффективно. Только в течение текущего года ВСУ получили около 2000 единиц вооружения и военной техники. Перед руководителями оборонных предприятий поставлена задача по разработке нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, новых образцов артсистем, высокоточных боеприпасов, беспилотников ударного типа, средств космической разведки, радиоэлектронной и контрабатарейнои борьбы", - заявил президент.

Порошенко добавил, что в следующем году на закупку и ремонт вооружения Украина планирует потратить 11 млрд гривен.

"Украинцы не дали захватническим планам страны-агрессора реализоваться, мы не вели и не ведем захватнических войн. Мы никогда не выступали в роли агрессора и никогда не зарились на чужое. Но и своего не отдадим, и нам уже есть чем встретить непрошеных гостей. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы", - заявил Порошенко.

"Впечатляющие изменения в их силе и качестве стали возможными благодаря мощной солидарности украинцев, мужеству и героизму солдат, офицеров, генералов, добровольцев и волонтеров, силе, воле и духу, патриотизму украинских матерей, подвигу конструкторов, инженеров, рабочих оборонных предприятий", - отметил президент.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоДонбассРосcияармия
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