Порошенко: Участие в АТО приняли около 280 тысяч украинцев, 2533 - погибли

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Пятница, 14 октября 2016, 10:34

За два с половиной года в проведении или обеспечении АТО приняли участие около 280 тысяч украинцев, 2533  бойцов погибли. 

Об этом 14 октября во время выступления на Софийской площади во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, 266 тысяч получили статус участника боевых действий.

Также Порошенко добавил, что в 2016 году контракт на службу в ВСУ подписали более 57 000 украинских добровольцев.

"Из тех, кто уже отслужил и вернулся домой, создан оперативный резерв первой очереди в составе почти 100 тыс. военных. Уже проведены - впервые в истории нашего государства - учения с участием резервистов", - добавил он.

Также в воинских частях, по словам президента, службу проходят около 10 тыс. женщин.

Более 10 тысяч военных отмечены государственными наградами, 33 фронтовикам присвоено звание "Герой Украины", добавил прпезидент.

"Сегодня буду иметь честь вручить золотую звезду Героя родным капитана, командира танка Александра Лавренко, который уничтожил большое количество воинов агрессора", - сообщил Порошенко.

Также президент сообщил о планах подписать указ о присвоении звания "Герой Украины" еще двум бойцам - майору Андрею Ткачуку и младшему лейтенанту Владимиру Гарматию - посмертно.

Украинская правда

Темы: Порошенко Донбасс армия
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