Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Участь в АТО взяли близько 280 тисяч українців, 2533 - загинули

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 10:34
Порошенко: Участь в АТО взяли близько 280 тисяч українців, 2533 - загинули

За два з половиною роки у проведенні чи забезпеченні АТО взяли участь близько 280 тисяч українців, 2533 військових загинули. 

Про це 14 жовтня під час виступу на Софійській площі під час урочистої присяги курсантів у День захисника України заявив президент Петро Порошенко. 

За його словами, 266 тисяч отримали статус учасника бойових дій. 

Також Порошенко додав, що у 2016 році контракт на службу у ЗСУ підписали понад 57 тисяч українських добровольців.

"З тих, хто вже відслужив та повернувся додому, створено оперативний резерв першої черги у складі майже 100 тис. військових. Вже проведено - вперше в історії нашої  держави - навчання за участі резервістів", - додав він. 

Також у військових частинах, за словами президента, службу проходять близько 10 тис. жінок. 

Понад 10  тисяч військових відзначені державними нагородами, 33 фронтовикам присвоєно звання "Герой України", зазначив президент.

"Сьогодні матиму честь вручити золоту зірку Героя рідним капітана, командира танка Олександра Лавренка, який знищив велику кількість воїнів агресора",  - повідомив Порошенко. 

Також президент повідомив про плани підписати указ про присвоєння звання "Герой України" ще двом бійцям - майору Андрію Ткачуку та молодшому лейтенанту Володимиру Гарматію - посмертно. 

Українська правда 

Теми: ПорошенкоДонбасармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: