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У ДТП за участю українців у Польщі постраждало 16 осіб

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 15:37

Шістнадцять осіб постраждали в результаті лобового зіткнення буса і автомобіля у Польщі.

Про це повідомляє "Польське радіо" з заголовком "Українці вчинили аварію в Польщі".

Аварія сталася вранці неподалік місцевості Іґнацево у Нижньосілезькому воєводстві.

"В поліції повідомили, що громадянин України керував автівкою марки "Ford Transit" і перевищив швидкість. На повороті він не впорався з керуванням і вилетів в кювет", - йдеться в повідомленні.

Теми: Польща
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