В Киеве начался второй марш – с флагами "Азова" и "Правого сектора"

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Пятница, 14 октября 2016, 18:11

"Марш нации" стартовал от монумента "Родина-Мать" в пятницу вечером в направлении ул. Лаврской.

Как передает "Интерфакс-Украина", в мероприятии принимают участие около 2 тысяч человек.

Они держат в руках национальные флаги Украины с тризубом, флаги "Правого сектора" и полка "Азов".

В зоне проведения акции находится большое количество правоохранителей.

Марш в настоящее время проходит спокойно.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне возле монумента "Родина-Мать" много посетителей.

Как сообщалось, ранее активисты украинских националистических организаций и политических сил провели в центре Киева вече, приуроченное 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, после чего состоялось торжественное шествие "Марш нации" к Михайловской площади.

Темы: Киев
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