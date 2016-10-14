В Киеве начался второй марш – с флагами "Азова" и "Правого сектора"

"Марш нации" стартовал от монумента "Родина-Мать" в пятницу вечером в направлении ул. Лаврской.

Как передает "Интерфакс-Украина", в мероприятии принимают участие около 2 тысяч человек.

Они держат в руках национальные флаги Украины с тризубом, флаги "Правого сектора" и полка "Азов".

В зоне проведения акции находится большое количество правоохранителей.

Марш в настоящее время проходит спокойно.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне возле монумента "Родина-Мать" много посетителей.

Как сообщалось, ранее активисты украинских националистических организаций и политических сил провели в центре Киева вече, приуроченное 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, после чего состоялось торжественное шествие "Марш нации" к Михайловской площади.