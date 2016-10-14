Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве начался второй марш – с флагами "Азова" и "Правого сектора"

Пятница, 14 октября 2016, 18:11

"Марш нации" стартовал от монумента "Родина-Мать" в пятницу вечером в направлении ул. Лаврской.

Как передает "Интерфакс-Украина", в мероприятии принимают участие около 2 тысяч человек.

Они держат в руках национальные флаги Украины с тризубом, флаги "Правого сектора" и полка "Азов".

 
 
ФОТО - РОМАН КРАВЕЦ

В зоне проведения акции находится большое количество правоохранителей.

Марш в настоящее время проходит спокойно.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне возле монумента "Родина-Мать" много посетителей.

Как сообщалось, ранее активисты украинских националистических организаций и политических сил провели в центре Киева вече, приуроченное 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, после чего состоялось торжественное шествие "Марш нации" к Михайловской площади.

Темы: АзовпразднованияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Азов
"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Турция не выдвигала никаких условий Киеву относительно возвращения командиров "Азова" − посол
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: