У Києві розпочався другий марш - з прапорами "Азова" і "Правого сектора"

"Марш нації" стартував від монумента "Батьківщина-Мати" в п'ятницю ввечері в напрямку вул. Лаврської.

Як передає "Інтерфакс-Україна", в заході беруть участь близько 2 тисяч осіб.

Вони тримають в руках національні прапори України з тризубом, прапори "Правого сектора" і полку "Азов".

ФОТО - РОМАН КРАВЕЦЬ

У зоні проведення акції перебуває велика кількість правоохоронців.

Марш в даний час проходить спокійно.

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні біля монумента "Батьківщина-Мати" багато відвідувачів.

Як повідомлялося, раніше активісти українських націоналістичних організацій і політичних сил провели у центрі Києва віче, приурочене 74-й річниці створення Української повстанської армії, після чого відбулася урочиста хода "Марш нації" до Михайлівсько площі.