Порошенко призывает мир не быть наивным и продолжать санкции

Президент Петр Порошенко призывает мировое сообщество не быть наивными относительно истинных намерений России и продолжать санкции против этого государства до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он написал в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием "Конец маскарада", сообщает УНИАН.

"Мы наконец должны перестать быть наивными, как в 2008 или в 2014/2015 годах, относительно истинных намерений России. Она и не собирается останавливать агрессию, если мы ее не остановим. Обман и манипуляции эффективны при отсутствии солидарности и видения", - заявил он.

"Именно поэтому сейчас мы, как никогда, нуждаемся и в первом, и втором, включительно с действием санкций до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент.

"Они (санкции) удерживают Россию за переговорным столом и сдерживают ее от еще больших потерь человеческих жизней", - добавил президент.