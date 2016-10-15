Байден пообещал ответить на кибератаки из России

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Суббота, 15 октября 2016, 07:30

США обещают ответить на кибератаки, в которых американские власти обвиняют Россию.

Об этом вице-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу Эн-би-си, передает BBC.

"У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он [Путин] узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал Байден.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты ответов на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись организации политических партий США.

Как сообщалось, у спецслужб США все больше свидетельств того, что правительство России поставляет WikiLeaks взломанные электронные письма, касающиеся президентских выборов в США.

Как сообщалось, сайт WikiLeaks опубликовал вторую часть переписки Джона Подесты - главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Клинтон также высказывала опасения, что с помощью кибератак Россия пытается вмешаться в ход кампании по выборам президента США.

Темы: США хакеры Росcия
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