Экс-главного бухгалтера "Укрспирта" задержали за хищение

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Суббота, 15 октября 2016, 13:36

Генеральная прокуратура Украины задержала экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Романа Волощука по делу о хищении государственных денег.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В результате работы Государственной фискальной службы и Генеральной прокуратуры сегодня задержали главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Романа Волощука (период 2012-2014 годы), подозреваемого в хищении государственных денег", - написал Луценко.

По его словам, Волощук по предварительному сговору с руководителем "Укрспирта" Александром Хартом перечислил денежные средства в размере 750 млн гривен на счета фиктивных предприятий, которые не совершали поставки продукции.

"Кроме того задержанный подозревается в уклонении от уплаты налогов путем безосновательного формирования налогового кредита от ООО "Атлас групп", которое имеет признаки фиктивности на сумму 175 млн гривен", - отметил генпрокурор.

Луценко также сообщил, что за этот год ГПУ передала в суд 614 дел против коррупционеров.

Ранее глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус заявил, что приватизация ГП "Укрспирт" может состояться до конца 2016 года.

Как сообщалось, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявлял, что Украина сможет заработать от продажи ГП "Укрспирт" от 200 млн долларов до 400 млн долларов.

Чистая прибыль "Укрспирта" за 2015 год составила 16 млн грн против чистого убытка в более 500 млн грн за 2014 год.

Экономическая правда

Темы: Луценко
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