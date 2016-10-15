Екс-головного бухгалтера "Укрспирту" затримали за розкрадання

Генеральна прокуратура України затримала екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Романа Волощука у справі про розкрадання державних грошей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В результаті роботи Державної фіскальної служби і Генеральної прокуратури сьогодні затримано головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Романа Волощука (період 2012-2014 роки), підозрюваний в розкраданні державних грошей", - написав Луценко.

За його словами, Волощук за попередньою змовою з керівником "Укрспирту" Хартом перерахував грошові кошти в розмірі 750 млн гривень на рахунки фіктивних підприємств, які не здійснювали поставки продукції.

"Крім того затриманий підозрюється в ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ "Атлас груп", яке має ознаки фіктивності на суму 175 млн гривень", повідомив генпрокурор.

Луценко також повідомив, що за цей рік ГПУ передала в суд 614 справ проти корупціонерів.

Раніше глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що приватизація ДП "Укрспирт" може відбутися до кінця 2016 року.

Як повідомлялося, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявляв, що Україна зможе заробити від продажу ДП "Укрспирт" від 200 млн доларів до 400 млн доларів.

Чистий прибуток "Укрспирту" за 2015 рік склав 16 млн грн проти чистого збитку в понад 500 млн грн за 2014 рік.

Економічна правда