Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-головного бухгалтера "Укрспирту" затримали за розкрадання

Субота, 15 жовтня 2016, 13:36

Генеральна прокуратура України затримала екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Романа Волощука у справі про розкрадання державних грошей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В результаті роботи Державної фіскальної служби і Генеральної прокуратури сьогодні затримано головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Романа Волощука (період 2012-2014 роки), підозрюваний в розкраданні державних грошей", - написав Луценко.

За його словами, Волощук за попередньою змовою з керівником "Укрспирту" Хартом перерахував грошові кошти в розмірі 750 млн гривень на рахунки фіктивних підприємств, які не здійснювали поставки продукції.

"Крім того затриманий підозрюється в ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ "Атлас груп", яке має ознаки фіктивності на суму 175 млн гривень", повідомив генпрокурор.

Луценко також повідомив, що за цей рік ГПУ передала в суд 614 справ проти корупціонерів.

Раніше глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що приватизація ДП "Укрспирт" може відбутися до кінця 2016 року.

Як повідомлялося, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявляв, що Україна зможе заробити від продажу ДП "Укрспирт" від 200 млн доларів до 400 млн доларів.

Чистий прибуток "Укрспирту" за 2015 рік склав 16 млн грн проти чистого збитку в понад 500 млн грн за 2014 рік.

Економічна правда

Теми: Луценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: