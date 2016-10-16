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Пограничники просят пока не ездить через КПВВ "Зайцево"

Воскресенье, 16 октября 2016, 10:30
Пограничники просят пока не ездить через КПВВ Зайцево

Государственная пограничная служба просит граждан временно воздержаться от пересечения линии разграничения через КПВВ "Зайцево" в связи с его переносом.

Об этом написал в Facebook в воскресенье помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Вниманию граждан, пересекающих линию разграничения. Продолжается поэтапный перенос КПВВ "Зайцево" ближе к линии разграничения. В связи с этим просим временно воздержаться от пересечения линии разграничения на данном направлении, поскольку проведение инженерных и монтажных работ замедляют работу контрольных служб и увеличивают время ожидания", -написал он.

По словам Слободяна, работы продолжаются согласно графику и будут завершены в ближайшие дни.

Как сообщалось, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что после переноса контрольного пункта въезда-выезда из поселка Зайцево в Майорск девять населенных пунктов будут выведены из "серой зоны".

Украинская правда

Темы: Пограничная службаДонбасс
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