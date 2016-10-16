Насалик говорит, что в Минэнерго готовы "к самым низким температурам"

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ведомство готово к самым низким температурным режимам в Украине.

Об этом Носилки заявил 16 октября в эфире телеканала "112 Украина".

"Угрозы (при прохождении) осенне-зимнего периода нет. Если возникнет такая проблема - энергетика возьмет удар на себя", - отметил Насалик.

При этом глава Минэнерго заявил, что Украина закупает уголь из зоны АТО, но "каждый раз эти объемы уменьшаются".

"Мы законтрактовали потоки угля из других стран, в настоящее время зафрахтовано более 560 тыс. тонн", - сообщил он.

Насалик добавил, что Украина использует в тепловой системе генерации 15 тыс. тонн угля газовой группы, который она добывает на контролируемой части территории, и потребляет 9,2 млн тонн антрацитовой группы, которая не производится на контролируемой части территории и компенсирует эти объемы "из других источников".

"На сегодняшний день на складах находится 1,836 млн тонн (угля) и каждый день идут дополнительная поставка угля. Никаких замечаний к работе энергетической системы сейчас нет", - заверил Носилки.

Он также отметил, что потребление угля антрацитовой группы, которое используется на украинских ТЭС, резко сократилось.

"Это связано и с долей атомной энергетики, которая значительно выросла за последний период - с 47% в мае до 60% сейчас, благодаря чему есть возможность экономить антрацитовую группу угля", - пояснил глава Минэнерго.

Насалик напомнил, что сейчас к системе отопления подключены всего 70% помещений.

"Хотелось бы, чтобы НАК "Нафтогаз" не дискутировал на тему, сколько еще необходимо иметь газа в подземных хранилищах газа, а выполнял распоряжение правительства, где четко указано, что запасы газа должны составлять 17 млрд кубометров", - подытожил он.

"В тех домах, где отопление еще не подключено, население использует средства обогрева на электрической энергии. Но энергетика полностью к этому готова", - заверил Носилки.

Украинская правда