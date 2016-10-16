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Насалик каже, що у Міненерго готові "до найнижчих температур"

Неділя, 16 жовтня 2016, 21:26
Насалик каже, що у Міненерго готові до найнижчих температур

Глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відомство готове до самих низьких температурних режимів в Україні. 

Про це Насалик заявив 16 жовтня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Загрози (під час проходження) осінньо-зимового періоду немає. Якщо виникне така проблема - енергетика візьме удар на себе", - зазначив Насалик. 

При цьому глава Міненерго заявив, що Україна закуповує вугілля з зони АТО, "тільки щоразу ці обсяги зменшуються". 

"Ми законтрактували потоки вугілля з інших країн, наразі зафрахтовано понад 560 тисяч тонн", - повідомив він. 

Насалик додав, що Україна використовує у тепловій системі генерації 15 тис. тонн вугілля газової групи, яке вона видобуває на контрольованій частині території, і споживає 9,2 млн тонн антрацитової групи, яка не виробляється на контрольованій частині території та компенсує ці обсяги "з інших джерел". 

"На сьогодні на складах перебуває 1,836 млн тонн (вугілля) і кожен день йде додаткова поставка вугілля. Жодних зауважень до роботи енергетичної системи наразі немає", - запевнив Насалик. 

Він також зазначив, що споживання вугілля антрацитової групи, яке використовується на українських ТЕС, різко скоротилося. 

"Це пов'язано і з долею атомної енергетики, яка значно зросла за останній період - з 47% у травні до  60% зараз, завдяки чому є можливість економики антрацитову группу вугілля", - пояснив глава Міненерго.

Насалик нагадав, що наразі до системи опалення підключено лише 70% приміщень.

"Хотілося б, щоб НАК "Нафтогаз" не дискутував на тему, скільки ще треба мати газу у підземних сховищах газу, а виконував розпорядження уряду, де чітко зазначено, що запаси газу мають складати 17 млрд кубометрів", - підсумував він.

"У тих будинках, де опалення ще не підключено, населення використовує засоби обігріву на електричній енергії. Але енергетика повністю до цього готова", - запевнив Насалик.

Українська правда 

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Теми: Мінпаливенерготеплокомуненергоенергетикапогода
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