В Одесской области замкомандира роты погорел на взятке

00
0
Понедельник, 17 октября 2016, 09:33

Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции УСБУ в Одесской области и следователи военной прокуратуры Одесского гарнизона задержали старшего лейтенанта в городе Балта.

Об этом сообщает в понедельник департамент защиты экономики Национальной полиции.

Заместитель командира роты воинской части пообещал трудоустроить гражданина за соответствующую плату 400 долларов США.

 

Военной прокуратурой Одесского гарнизона начато уголовное производство.

Правоохранители задержали старшего лейтенанта во время получения им взятки.

 

Сейчас проверяется причастность других военных к совершению аналогичных уголовных преступлений, говорится в сообщении.

Темы: взятка армия полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Решение суда по подозреваемому в мошенничестве члену ВСЮ оставили в силе 13 октября 2016, 14:59
Дело "бриллиантового" экс-прокурора передали в суд, ему грозит 12 лет 13 октября 2016, 14:48
Имущество судьи-взяточника из Днипра арестовано 11 октября 2016, 16:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Золотом – отчет
Судью, который лишал прав за Межигорье, рекомендовали в "бессрочные"
АТО: 61 обстрел, враг применяет тяжелую артиллерию на всех направлениях
Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар
Все новости
#ПесниВойны

Музыканты презентовали сингл ко Дню защитника Украины

Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги