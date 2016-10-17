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В Одесской области замкомандира роты погорел на взятке

Понедельник, 17 октября 2016, 09:33

Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции УСБУ в Одесской области и следователи военной прокуратуры Одесского гарнизона задержали старшего лейтенанта в городе Балта.

Об этом сообщает в понедельник департамент защиты экономики Национальной полиции.

Заместитель командира роты воинской части пообещал трудоустроить гражданина за соответствующую плату 400 долларов США.

 

Военной прокуратурой Одесского гарнизона начато уголовное производство.

Правоохранители задержали старшего лейтенанта во время получения им взятки.

 

Сейчас проверяется причастность других военных к совершению аналогичных уголовных преступлений, говорится в сообщении.

Темы: взяткаармияполиция
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