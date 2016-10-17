Судью, который лишал прав за Межигорье, рекомендовали в "бессрочные"

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Понедельник, 17 октября 2016, 09:39

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала избрать бессрочно судью Голосеевского райсуда Киева Александра Билыка, который во времена Майдана за поездку в "Межигорье" лишил прав управления автомобилем 9 человек.

Как заявляет адвокат "Небесной сотни" и "автомайдановец" Роман Маселко в Facebook, такое решение комиссия вынесла 28 сентября

"Это такой себе Царевич в штанах. Во времена Майдана он за поездку в Межигорье лишил прав управления 9 человек, среди которых были как активисты, так и случайные люди. Все по обычному алгоритму: никаких доказательств вины водителя, лишь фальсифицированный рапорт", – пишет Маселко и приводит 9 судебных решений.

По его информации, год назад ВККС уже рассматривала вопрос о рекомендации Билыка на судью бессрочно, но тогда отложила рассмотрение "до лучших времен".

Маселко отмечает, что решение приняли за 2 дня до запуска судебной реформы.

"Именно на ВККС будет возложена задача отбора новых судей и отсеивание тих, кто не достоин быть судьей", – подчеркивает он.

"Еще до этого ВККС пропускала на квалификационном оценивании ряд сомнительных судей. Но когда они рекомендуют Билыка, который вынес не одно, не два, не три, а целых 9 решений с очевидными признаками неправосудности, то у меня не осталось никаких иллюзий", – заявляет адвокат.

Маселко не верит, что это Высшей квалификационной комиссии судей было не известно о делах Билыка и что не было оснований не дать ему рекомендацию.

"Не верю, что в ВККС не понимали, что мы однозначно будем бить во все звоны. Точно знаю, что это не пойдет на пользу доверию к суду, ВККС и судебной реформе", – подчеркивает он.

По мнению Маселко, уже и на "крики активистов" не обращают внимания, посему "нужны реальные инструменты и полномочия".

"Эксперты предложили такой инструмент: Общественный совет добропорядочности. Но в законе его полномочия значительно обрезали. Ситуацию можно исправить, если внести соответствующие правки в законопроект "О Высшем совете правосудия", который должен рассматриваться в ВРУ в ближайшее время", – отмечает он.

"Именно от нардепов зависит, сможет ли общественность цивилизованно участвовать в очищении и подборе судебного корпуса и будет ли реформированный суд иметь новое лицо и доверие общества", – подчеркивает Маселко.

На сайте Голосеевского райсуда Киева указано, что Александр Владимирович Билык сейчас "не отправляет правосудие в связи с окончанием срока полномочий судьи".

Темы: суд реформа
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