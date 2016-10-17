"Моторола" знал, что его хотят убить – СМИ

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Понедельник, 17 октября 2016, 18:18

Боевик "Моторола" (Арсен Павлов) знал, что его хотят убить.

Об этом он рассказывал журналистке "Настоящего времени" Шахиде Тулугановой незадолго до своей смерти, сообщает Ридус.

"Я - смертник, я это знаю и отношусь к этому факту с холодным сердцем", - говорил Павлов.

По словам журналистки, Моторола вскользь оговаривался, что отношение к нему неоднозначное даже среди своих, и что его может убрать не только украинская сторона, но и свои соратники.

"Потому что убийство Моторолы — это очень удобный предлог для „оголтелых", чтобы не исполнять Минские соглашения. Уж больно „удачное" совпадение, что его убили именно в тот момент, когда Нормандская четверка пытается собраться снова, чтобы разрешить это кризис",  - считает журналистка.

Настоящее Время – совместный медиапроект Радио Свобода/Свободная Европа и "Голоса Америки" – открылся в 2014 году.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб его охранник.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

Темы: Донбасс
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