Порошенко продлил санкции против России на 1 год, список расширен

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Понедельник, 17 октября 2016, 18:32

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым продлил санкции в отношении россиян и российских компаний и в тоже время расширил список лиц, подпадающих под санкции.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом в понедельник.

Указом вводится в действие решение СНБО от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В своем решении СНБО поддержало предложение о продолжении и применения санкций, внесенных Кабмином, СБУ и НБУ.

В решение СНБО также включены списки юридических и физических лиц, к которым применяются санкции сроком на один год.

В пресс-службе СНБО сообщили, что 16 сентября список лиц, попавших под санкции, был расширен.

"Дополнительно в санкционный список включены 335 физических и 167 юридических лиц, идентификационные данные по которым подлежали дополнительной проверке", - сказано в сообщении.

Никаких изменений относительно перечня физических и юридических лиц, который был принят на заседании СНБО 16 сентября 2016, не вносилось.

Указывается, что дополнительно Порошенко поручил подготовить отдельное решение по санкциям в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов в Государственную Думу РФ" на территории аннексированного полуострова Крым. Это касается как "депутатов", так и членов "избирательных комиссий".

В СНБО обещаются решения по этому перечню лиц обнародовать в ближайшее время.

Украинская правда

Темы: Порошенко санкции Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 91.231.229.---Віктор Штихір17.10.2016 19:37
bud62:
Треба було чекати поки Лещенко за це покритикує по ТВ?
Чи АП спить?
А кому то не наплевать на критику ублюдка Лещенка?
ОтветитьС цитатой
IP: 193.138.133.---bud6217.10.2016 18:46
Треба було чекати поки Лещенко за це покритикує по ТВ?
Чи АП спить?
ОтветитьС цитатой
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