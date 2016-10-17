Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко продлил санкции против России на 1 год, список расширен

Понедельник, 17 октября 2016, 18:32

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым продлил санкции в отношении россиян и российских компаний и в тоже время расширил список лиц, подпадающих под санкции.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом в понедельник.

Указом вводится в действие решение СНБО от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В своем решении СНБО поддержало предложение о продолжении и применения санкций, внесенных Кабмином, СБУ и НБУ.

В решение СНБО также включены списки юридических и физических лиц, к которым применяются санкции сроком на один год.

В пресс-службе СНБО сообщили, что 16 сентября список лиц, попавших под санкции, был расширен.

"Дополнительно в санкционный список включены 335 физических и 167 юридических лиц, идентификационные данные по которым подлежали дополнительной проверке", - сказано в сообщении.

Никаких изменений относительно перечня физических и юридических лиц, который был принят на заседании СНБО 16 сентября 2016, не вносилось.

Указывается, что дополнительно Порошенко поручил подготовить отдельное решение по санкциям в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов в Государственную Думу РФ" на территории аннексированного полуострова Крым. Это касается как "депутатов", так и членов "избирательных комиссий".

В СНБО обещаются решения по этому перечню лиц обнародовать в ближайшее время.

Украинская правда

Темы: ПорошенкосанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: