ГПУ угрожают заминированием из-за "вчерашних действий в Донецке"

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Понедельник, 17 октября 2016, 19:55

Генпрокуратура получила сообщение о заминировании помещения.

Об этом сообщил нардеп от БПП Владимир Арьев.

На своей Facebook-странице он обнародовал распечатки с угрозами.

"В ответ на ваши вчерашние действия в Донецке мы подготовили для вас сюрприз. За убийство вы ответите своей смертью, пополнив ряды вашей любимой небесной сотки. Наш человек в ваших рядах помог нам заложить в вашем здании взрывные устройства, самое главное предназначено для генпрокурора вашего государства!", - говорится в сообщении, написанном на русском языке.

Кроме того, стоит отметить, что отправителем электронных писем указан "ДентаСтайл".

В другом письме, обнародованном Арьевым, содержатся не только угрозы, но и брань в адрес работников прокуратуры.

"Судя по адресу отправителя, Саша-стоматолог так и не научился шифроваться в интернете", - прокомментировал письма депутат.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб его охранник.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Донецк
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