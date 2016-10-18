В список санкций попали "КамАЗ" и оффшоры

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Вторник, 18 октября 2016, 15:59

Под санкции Украины впервые попали компании, зарегистрированные в офшорах.

Списки опубликован на сайте президента Петра Порошенко.

Список санкционных компаний пополнили 167 юридических лиц.

Так, под санкции попала компания "Гордон Солюшн ЛТД", "Паверфул Чойс Тех ЛТД", зарегистрированные на Виргинских островах, "Джадсон Трейдинг Лимитед" ( "Judson Trading Limited"), зарегистрированная на Кипре, "Рок Рэнч Пропертиз C.A." - Панама, а также "Глобал Геймс ЛТД" ( "Global Games Ltd") и "Новастар Групп ЛТД" - обе зарегистрированы в Белизе.

Также под санкции попали такие российские компании как КамАЗ, Уральский шинный завод, "Конструкторское бюро "Панорама", ряд нефтяных и угольных компаний России, а также "Ростех", "Рособоронэкспорт".

Кроме того, список пополнили и крымские предприятия, среди них ООО "Донсевуголь" (Севастополь), ООО "Прохада", Крымские генерирующие системы, "ГЕН Инвест", "Братство Новороссии".

Татьяна Кусок, УП

Темы: санкции
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