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До списку санкцій потрапили "КамАЗ" та офшори

Вівторок, 18 жовтня 2016, 15:59

Під санкції України вперше потрапили компанії, зареєстровані в офшорах.

Списки опубліковано на сайті президента Петра Порошенка.

Список санкційних компаній поповнили 167 юридичні особи.

Так, під санкції потрапила компанія "Гордон Солюшн ЛТД", "Паверфул Чойс Тех ЛТД", зареєстровані на Віргинських островах, "Джадсон Трейдінг Лімітед" ("Judson Trading Limited"), зареєстрована на  Кіпрі, "Рок Ренч Пропертіз C.A." - Панама, а також "Глобал Геймс ЛТД" ("Global Games Ltd") і "Новастар Груп ЛТД" - обидві зареєстровані в Белізі.

Також під санкції потрапили такі російські компанії як "КамАЗ", "Уральський шинний завод", "Конструкторське бюро "Панорама", низка нафтових та вугільних компаній Росії, а також "Ростех", "Рособоронекспорт"

Крім того, список поповнили і кримські підприємства, серед них ТОВ "Донсеввугілля" (Севастополь), ТОВ "Прохада", Кримські генеруючі системи, "ГЕН Інвест", "Братство Новоросії".

Тетяна Кусок, УП

Теми: санкції
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