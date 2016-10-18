Коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО из-за болезни

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Вторник, 18 октября 2016, 19:11

Основанием для смягчения меры пресечения экс-нардепу от КПУ Аллы Александровской, подозреваемого в сепаратизме, стало ее состояние здоровья.

Об этом говорится в мотивировочной части постановления Апелляционного суда Харьковской области, фото которого опубликовал адвокат Александровской Александр Постернак.

"Коллегия судей считает, что продления срока содержания под стражей Александровской А.А. с учетом неудовлетворительного состояния здоровья и наличия болезни, которая прогрессирует и ставит под угрозу жизнь, не может быть оправданно соображениями безопасности", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что новая мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета будет действовать до 23 октября.

Как известно, 13 октября Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения экс-нардеци от Компартии Украины Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме.

28 июня стало известно, что Аллу Александровскую задержали. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 июня в СБУ подтвердили, что правоохранители задержали Александровскую, а ее сын Александр, который скрывается в РФ, ему сообщили о подозрении и объявлен в розыск.

30 июня Киевский райсуд Харькова арестовал Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога.

Украинская правда

Темы: СИЗО суд коммунизм
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