Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО из-за болезни

Вторник, 18 октября 2016, 19:11

Основанием для смягчения меры пресечения экс-нардепу от КПУ Аллы Александровской, подозреваемого в сепаратизме, стало ее состояние здоровья.

Об этом говорится в мотивировочной части постановления Апелляционного суда Харьковской области, фото которого опубликовал адвокат Александровской Александр Постернак.

"Коллегия судей считает, что продления срока содержания под стражей Александровской А.А. с учетом неудовлетворительного состояния здоровья и наличия болезни, которая прогрессирует и ставит под угрозу жизнь, не может быть оправданно соображениями безопасности", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что новая мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета будет действовать до 23 октября.

Как известно, 13 октября Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения экс-нардеци от Компартии Украины Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме.

28 июня стало известно, что Аллу Александровскую задержали. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 июня в СБУ подтвердили, что правоохранители задержали Александровскую, а ее сын Александр, который скрывается в РФ, ему сообщили о подозрении и объявлен в розыск.

30 июня Киевский райсуд Харькова арестовал Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога.

Украинская правда

Темы: СИЗОсудкоммунизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
СИЗО
ВАКС оставил Микитася в СИЗО, но уменьшил залог до 20 миллионов
Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: