За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб

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Среда, 19 октября 2016, 12:43

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военный погиб и один получил ранения.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения. Это произошло в районе Лебединского результате вражеского обстрела", – сказал полковник.

По словам Лысенко, самой сложной ситуация остается на мариупольском направлении, где противник ведет круглосуточные обстрелы.

Так за прошедшие сутки противник совершил 43 обстрела, из них 29 – из тяжелого вооружения, также состоялось 1 боестолкновение. Общее количество выпущенных боеприпасов превысило отметку 500.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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