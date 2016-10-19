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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 1 поранений – штаб

Середа, 19 жовтня 2016, 12:43

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовий загинув і один зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув і ще 1 отримав поранення. Це сталося в районі Лебединського внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.

За словами Лисенка найскладнішою ситуація лишається на маріупольському напрямку, де противник веде цілодобові обстріли.

Так минулої доби противник здійснив 43 обстріли, з них 29 – з важкого озброєння, також відбулося 1 бойове зіткнення. Загальна кількість випущених боєприпасів перевищила позначку 500 .

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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