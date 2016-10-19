Госавиаслужба рекомендовала не брать Samsung Galaxy Note 7 в самолеты

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Среда, 19 октября 2016, 15:26

Государственная авиаслужба Украины 19 октября уведомила украинские авиакомпании в отношении предостережений, связанных с перевозкой смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение службы.

Согласно обращению, причиной стало заявление компании Samsung о приостановке продаж, поставок и программе замены этого телефона, а также связанное с этим решение Департамента транспорта и Федерального управления гражданской авиации США запретить перевозку этих устройств в/из и по США.

С целью уменьшения уровня рисков Госавиаслужба рекомендует пассажирам: не перевозить эти устройства в зарегистрированном багаже; держать их выключенными на протяжении всего полета и не заряжать на борту самолетов; немедленно сообщать экипаж салона, если указанное устройство повреждено, начинает дымиться, нагревается или утеряно на борту.

Подробную информацию об условиях перевозки потенциально опасных предметов можно получить у авиаперевозчика, выполняющего рейс.

Кроме того, поврежденные, отозванные или потенциально опасные литиевые элементы питания не разрешается перевозить как груз на борту самолетов.

Galaxy Note 7 вышел на рынок в августе этого года. Вскоре от покупателей начали поступать жалобы на бракованные батареи, загорающиеся или взрывающиеся во время зарядки, а иногда и без видимой причины.

Компания Samsung сообщила сначала о приостановке продаж, а затем и о прекращении производства этого телефона. Кроме того, Samsung создает в аэропортах мира сеть киосков, где владельцы проблемных смартфонов смогут их обменять.

Ранее о запрете перевозок этих телефонов заявили ряд крупных авиакомпаний, в частности – Lufthansa.

Темы: авиа
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