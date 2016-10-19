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Державіаслужба рекомендувала не брати Samsung Galaxy Note 7 в літаки

Середа, 19 жовтня 2016, 15:26

Державна авіаслужба України 19 жовтня повідомила українські авіакомпанії щодо застережень, пов'язаних з перевезенням смартфонів Samsung Galaxy Note 7 на борту літаків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення служби.

Згідно зі зверненням, причиною стала заява компанії Samsung про призупинення продажів, поставок і програму заміни цього телефону, а також пов'язане з цим рішення Департаменту транспорту і Федерального управління цивільної авіації США заборонити перевезення цих пристроїв в/з і по США.

З метою зменшення рівня ризиків Державіаслужба рекомендує пасажирам: не перевозити ці пристрої в зареєстрованому багажі; тримати їх вимкненими протягом усього польоту і не заряджати на борту літаків; негайно повідомляти екіпаж салону, якщо пристрій пошкоджено, починає диміти, нагрівається або загублений на борту.

Детальну інформацію про умови перевезення потенційно небезпечних предметів можна отримати в авіаперевізника, що виконує рейс.

Крім того, пошкоджені, відкликані або потенційно небезпечні літієві елементи живлення не дозволяється перевозити як вантаж на борту літаків.

Galaxy Note 7 вийшов на ринок у серпні цього року. Незабаром від покупців почали надходити скарги на браковані батареї, які спалахують або вибухають під час зарядки, а іноді і без видимої причини.

Компанія Samsung повідомила спочатку про призупинення продажів, а потім і про припинення виробництва цього телефону. Крім того, Samsung створює в аеропортах світу мережу кіосків, де власники проблемних смартфонів зможуть їх обміняти.

Раніше про заборону перевезень цих телефонів заявили низка великих авіакомпаній, зокрема – Lufthansa.

Теми: авіа
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