МИД Австралии сообщил, когда могут назвать виновных по делу MH17

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Воскресенье, 2 октября 2016, 06:01

Имена ответственных за атаку на малайзийский "Боинг" рейса MH17 могут быть названы до конца этого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в воскресенье, передает Reuters.

"К концу года, возможно, в начале следующего года, список тех, кто, как мы считаем, должен быть привлечен к ответственности будет подтвержден, а затем должен быть судебный процесс", - сообщил он.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Темы: катастрофы
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