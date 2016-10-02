МИД Австралии сообщил, когда могут назвать виновных по делу MH17
Имена ответственных за атаку на малайзийский "Боинг" рейса MH17 могут быть названы до конца этого года.
Об этом заявил министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в воскресенье, передает Reuters.
"К концу года, возможно, в начале следующего года, список тех, кто, как мы считаем, должен быть привлечен к ответственности будет подтвержден, а затем должен быть судебный процесс", - сообщил он.
Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.