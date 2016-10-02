Михалков хочет снять блокбастер об аннексии Крыма

Российский режиссер Никита Михалков считает, что на основе некоторых личных историй крымчан, которые произошли во время так называемой "крымской весны", можно снять блокбастер.

Об этом он заявил журналистам в субботу в Крыму, сообщает российское агентство РИА Новости.

"Я разговаривал с несколькими людьми, не буду называть их имена, — это оглушительные личные истории того, что происходило здесь. Как это было, что происходило внутри. Как это воспринималось людьми, все подводные течения, проблемы, катастрофические сложности и опасности, которые были, — все это тянет на очень серьезную картину, на реальный, настоящий блокбастер", — сказал Михалков.

Режиссер подчеркнул, что рано или поздно фильм о "крымской весне" будет обязательно снят.

"Крымской весной" в России называют события 2014 года, в ходе которых Россия аннексировала украинский полуостров.

До 5 октября в оккупированном Крыму проходит первый Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", в котором принимает участие Михалков.

Как известно, 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд в Украину16 гражданам Российской Федерации – журналистам и деятелям культуры, среди которых Михалков.