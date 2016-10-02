Разведка: боевики разминируют местность возле Станицы Луганской

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Воскресенье, 2 октября 2016, 14:10

В районе КПВВ "Станица Луганская" российско-оккупационные войска проводят разминирование местности, в районе Петровского признаков подготовки противника к отводу сил не обнаружено.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

"В районе КПВВ "Станица Луганская" инженерно-саперной ротой 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ проводится разминирование местности. Отвод войск запланирован на 2-3 октября с.г.", - заявили в разведке.

"В районе н.п. Петровское признаков подготовки противника к отводу сил не обнаружено", - добавили там.

Вместе с тем, в ГУР подтвердили, что 1 октября состоялся отвод подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС РФ из района н.п. Золотое.

В то же время, представитель "оборонного ведомства ЛНР" Андрей Марочко заявил, что народная милиция "ЛНР" не получала от украинской стороны подтверждений готовности к отводу сил и средств в зоне разведения в районе Станицы Луганской.

"Народная милиция пока не получила подтверждение от украинской стороны о готовности приступить завтра, 3 октября, к отводу сил и средств из района Станицы Луганской, предусмотренному договоренностями о разведении сил и средств", - цитирует Марочко сепаратистский сайт "Луганский информационный центр".

Он подчеркнул, что народная милиция "ЛНР" по-прежнему готова отвести силы и средства от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской и ждет соответствующего решения украинских силовиков. 

Как сообщалось, 1 октября на окраине н.п. Золотое произведен отвод войск на обозначенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

Как сообщил пресс-офицер сектора Луганск, в Луганской области после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

Темы: "ЛНР" "ДНР" разведка
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IP: 95.132.85.---kerubino02.10.2016 14:45
А не буде так ,що наші відведуть війська ,а Россійсько-ДНР-ЛНРовські бандити захоплять ці територіі і хто тоді буде за це відповідати ?
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