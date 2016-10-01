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Штаб: На Луганщине - разведение войск, боевики открыли огонь

Суббота, 1 октября 2016, 17:24
Штаб: На Луганщине - разведение войск, боевики открыли огонь

На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил пресс-офицер сектора Луганск Валентин Шевченко.

По его словам, стороны провели отвод сил у н.п.Золотое Луганской области, в частности освобождено по 1 кв.км по линии фронта.

При этом по данным Шевченко уже через несколько минут после разведения боевики из гранатометов открыли огонь недалеко Новоалександровки.

"На окраине города Золотое произошло разведение на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. После соответствующего сигнала военнослужащие, несущие службу на наблюдательных постах, отошли на определенные рубежи. ... Также представители миссии ОБСЕ подтвердили, что на той стороне также произошел отвод войск на установленное расстояние. Количество личного состава они не сообщают", - отметил Шевченко.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября в "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

По данным ГПСУ, 1 октября утром боевики приостанавливали в одностороннем порядке пропуск лиц напротив контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

Как сообщили в  разведке, в районе н.п. Золотое боевики оборудуют пункт пропуска, открытие которого запланировано на 2 октября.

Темы: ДонбассМинские соглашенияоружие
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