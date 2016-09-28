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В ОБСЄ зафіксували обстріли неподалік від потенційних районів розведення військ

Середа, 28 вересня 2016, 11:39

В ОБСЄ зафіксували 26 вересня обстріли та вибухи в районі трьох пунктів, зазначених в рамковій угоді про розведення військ, однак не вказують, чи були ці обстріли  в межах визначених угодою територій.

Так, згідно зі звітом за 26 вересня, оприлюдненим у вівторок, вибухи було чутно в кількох кілометрах від районів Станиці Луганської та Золотого.

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, якщо порівнювати з 25 вересня (п'ять вибухів супроти одного відповідно).

Неподалік підконтрольного "ЛНР" м. Первомайськ (не більше 4 км від Золотого) СММ чула один вибух невизначеного походження приблизно за 5 км на північно-північний схід від позиції патруля СММ.

 

Менш ніж через годину, перебуваючи в підконтрольному урядові м. Золоте (60 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули один вибух невизначеного походження та бачили великий стовп диму, що підіймався приблизно за 5 км на схід, невдовзі після чого стався другий вибух за 3 км на схід від їхньої позиції.

На урядовому блокпості на північ від моста в смт Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська) Місія чула два вибухи невизначеного походження на невстановленій відстані на південний захід від місця свого розташування.

При цьому в СММ наголошують, що під час моніторнинку дівлянок в районах Станиці Луганської, Золотого, Первомайська, Петрівського, Богданівка через патрулювання та дистанційне спостереження.

В усіх трьох ділянках СММ відзначила спокійну ситуацію, але не змогла дістатися ділянки розведення сил і засобів між Петрівським і Богданівкою та між Петрівським і Золотим.

"У підконтрольному уряду Золотому члени патруля Місії бачили, як сім військовослужбовців ЗСУ виконували роботи з розмінування на ділянці розведення сил і засобів", - сказано в повідомленні.

"Спостерігачі здійснили три запуски БПЛА і зафіксували загородження, розташовані на дорозі в напрямку підконтрольного "ЛНР" Первомайська. У Первомайську спостерігачі бачили, як приїхав кран, за допомогою якого сім членів "ЛНР" прибрали бетонні загородження (щонайменше вісім блоків), що перекривали дорогу. Потім патруль СММ проїхав 50 м на північ дорогою від Первомайська до Золотого, але був змушений зупинитися через наявність там протитанкових і протипіхотних мін, після чого патруль розвернувся та повернувся до Первомайська. Члени патруля Місії також провели запуск міні-БПЛА над залізничним мостом у смт Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська) і, за даними повітряного спостереження, відзначили там спокійну ситуацію", - сказано в повідомленні.

Як відомо, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів було підписано у середу 21 вересня, воно набуло чинності з 22 вересня. Останньою, сьомою добою мала б стати середа, 28 вересня.

Згідно з угодою, СММ має здійснювати моніторинг і верифікацію процесу розведення сил і засобів у районах моста в Станиці Луганській, Золотому (60 км на північний захід від Луганська) і Петрівському (41 км на південь від Донецька), а також фіксувати порушення режиму тиші.

Згідно з угодою, передумовою для розведення військ має бути неухильне дотримання тиші протягом 7 діб. Угода набула чинності з 22 вересня. 

Згідно з повідомленням штабу АТО, за останню добу було зафіксовано обстрілі Станиці Луганської зі стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: АТОДонбасОБСЄ
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