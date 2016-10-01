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В ОРДЛО заявили о срыве отвода вооружения

Суббота, 1 октября 2016, 14:24

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.).

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на заявление представителя российской стороны в СЦКК Сергея Медведского и представителя силового крыла "ЛНР" Олега Анащенко. 

"Генерал Кременецкий (глава украинской стороны в СЦКК) сообщил о готовности к отводу своих подразделений, однако сигнала о том, что ВСУ начали выдвигаться в тыловые районы, не было", - заявил Медведский.

По его словам, отвод перенесен на более поздний срок. Время второй попытки отвода будет известно ориентировочно через 8:00.

В свою очередь в "ЛНР" заявили, что отвод вооружения и сил сорван в районе Станицы Луганской.

"По указанию (украинских представителей в СЦКК) Украина заявила о том, что они не готовы в данный момент отвести войска в направлении Станицы", - заявил Анащенко.

При этом он отметил, что в районе н.п. Золотое начался отвод вооружения в рамках соглашения о разведении сил и средств.

Как известно, ранее в ОРДЛО заявляли, что запланировали отвод вооружения и личного состава от линии разграничения на 1-3 октября.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

В четверг, 29 сентября украинская сторона требовала проведения заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции для обсуждения вопроса нарушения режима тишины. Однако представители боевиков отказались от нее.

Темы: ДонбассМинские соглашенияоружие
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