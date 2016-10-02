В СБУ рассказали о контрабанде у Гранитного: перестрелки не было

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Воскресенье, 2 октября 2016, 19:35

В Службе безопасности Украины заявили, что информация о перестрелке и конфликте между сотрудниками СБУ и военными 30-й бригады не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении спикера СБУ Елены Гитлянской. 

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными 30-й бригады задержали в Гранитном два автобуса с товарами широкого потребления, которые предприниматели пытались незаконно переместить на временно оккупированные территории. Спецоперация состоялась 1 октября. Сейчас проводятся следственные действия", - отметила она.

В свою очередь замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уточнил ранее приведенную информацию о событиях у Гранитного на своей странице в Facebook.

По его словам, СБУ совместно с ВСУ и фискалами "подстерегали определенный груз "на ту сторону". 

"Все были наготове. На "той стороне" этот груз тоже очень ждали. Когда СБУшники вместе с военными (для усиления) начали реализацию плана по задержанию груза, "встречающие", поняв, что канал накрылся, попытались отбить его, начав обстрел", - отметил он.

"В результате столкновения ранения получил боец ВСУ с позывным "Мопед". Сейчас раненый готовится к эвакуации в госпиталь в Днепре", - добавил Тука.

По его данным, задержанные - жители Донецка, среди них - женщина, которая и выступала в роли организатора "канала".

При этом он извинился перед сотрудниками и руководством СБУ и отметил, что "пытается выяснить, кто и с какой целью пытался "обмазать" участников этих событий".

Украинская правда

Темы: Донбасс контрабанда СБУ
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