Тука: У Гранітному "накрили" контрабандистів, є поранений

У н.п. Гранітне затримано перевізників контрабанди, під час затримання один боєць отримав поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської ОДА Георгій Тука.

"Наші хлопці у Гранітному накрили "контрабас", була стрілянина, у наших один "300-й". "Кришують" СБшники - справу взяли під свій контроль і нікого не пускають, хочуть "зам'яти". Наші усю банду закрили у підвали, нікого не підпускають, сказали, що без преси не віддадуть нікому", - зазначив він.

У коментарі журналістам в ефірі 112 каналу Тука зазначив, що поранений - боєць 30-ї окремої бригади, отримав поранення у щелепу, стан середньої тяжкості, йому надається медична допомога.

За його словами, затримано 8 осіб, які намагалися незаконно провезти вантаж на територорію, непідконтрольну Україні.

Українська правда