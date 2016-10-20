Клинтон - Трампу: Вы скорее поверите Путину, чем разведке США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила кандидата от республиканцев Дональда Трампа в том, что он поощрял шпионаж РФ против США и пользуется поддержкой президента РФ Владимира Путина.

Об этом Клинтон заявила в ходе третьих дебатов перед выборами президента США, которые состоятся 8 ноября.

В своем выступлении Клинтон упомянула о данных WikiLeaks, могут свидетельствовать о шпионаже РФ против США.

"Они (РФ) занимаются хакерством, взламывая американские сайты, серверы частных лиц и институтов. Совершенно очевидно, что президент РФ Владимир Путин предпочтет марионетку на месте президента США, РФ участвует в кибератаках против США, которые вы поощряете, шпионаже против нашего народа, а вы готовы хвалить Путина, разрушить альянс НАТО и сделать все, что он хочет", - заявила Клинтон.

"Вы продолжаете получать от него (Путина) поддержку, потому что у него есть фаворит в этой гонке. Это беспрецедентный ситуация - у нас никогда иностранное правительство не вмешивалось в наш избирательный процесс .... У нас 17 разведведомств, гражданских и военных .. . И вы скорее поверите Владимиру Путину, чем разведведомствам - нашим специалистам, которые принесли присягу защищать нашу страну", - добавила она.

В свою очередь Трамп заявил, что "осуждает Россию".

"Я лично не знаю Путина, никогда с ним лично не встречался, он никакой мне не друг, но если США будут с Россией ладить, это будет неплохо. Но Путин обошел ее (Клинтон) и Обаму на каждом шагу", - заявил он.

По словам Трампа, Клинтон "не нравится Путин, потому что Путин был умнее ее на каждом этапе, он был умнее нее в Сирии".

Украинская правда