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Клінтон - Трампу: Ви скоріше повірите Путіну, ніж розвідці США

Четвер, 20 жовтня 2016, 05:08
Клінтон - Трампу: Ви скоріше повірите Путіну, ніж розвідці США

Кандидат у президент США від Демократичної партії Хілларі Клінтон звинуватила кандидата від республіканців Дональда Трампа у тому, що він заохочував шпигунство РФ проти США та користується підтримкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це Клінтон заявила під час третіх дебатів, передуючих виборам президента США, які відбудуться 8 листопада. 

У своєму виступі Клінтон згадала про дані WikiLeaks, що можуть свідчити про шпигунство РФ проти США. 

"Вони (РФ) займаються хакерством, зламуючи американські сайти, сервери приватних осіб і інститутів. Цілком очевидно, що президент РФ Володимир Путін вважає за краще маріонетку на місці президента США, що РФ бере участь в кібератаках проти США, які ви заохочуєте, шпигунстві проти нашого народу, а ви готові хвалити Путіна, зруйнувати альянс НАТО і зробити все, що він хоче", - заявила Клінтон.

"Ви продовжуєте отримувати від нього (Путіна) підтримку, тому що у нього є фаворит в цій гонці. Це безпрецедентна ситуація - у нас ніколи іноземний уряд не втручався в наш виборчий процес.... У нас 17 розвідвідомств, цивільних і військових ... І ви швидше повірите Володимиру Путіну, ніж розвідвідомствам - нашим фахівцям, які принесли присягу захищати нашу країну", - додала вона.

 У свою чергу Трамп заявив, що "засуджує Росію". 

"Я особисто не знаю Путіна, ніколи з ним особисто не зустрічався, він ніякий мені не друг, але якщо США будуть з Росією ладити, це буде непогано. Але Путін обійшов її (Клінтон) і Обаму на кожному кроці", - заявив він.

За словами Трампа, Клінтон "не подобається Путін, тому що Путін був розумніший за неї на кожному етапі, він був розумніший за неї у Сирії".

Українська правда 

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Теми: вибориСШАПутінРосіярозвідка
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