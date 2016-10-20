Клинтон победила Трампа на третьих дебатах - опрос CNN

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третьи дебаты, согласно опросу зрителей, проведенного CNN.

По данным опроса, разрыв между кандидатами составил 13%: Клинтон отдали свои голоса 52% зрителей, за кандидата от республиканцев Дональда Трампа - 39%.

В ходе дебатов кандидаты обменялись рядом взаимных обвинений.

Так, Клинтон заявила, что кроме "сексуального скандала" Трамп часто отрицает свою ответственность после неприличного поведения.

"Это касается не только женщин. Он ни разу ни за что не извинился - мы знаем, что он делал с женщинами, он говорил, но он также оскорблял репортера-инвалида, оскорблял родителей Хана - солдата, погибшего США, оскорблял Джона Маккейна - бывшего узника войны, а также федерального судью, который родился в штате Индиана, через что ему "нельзя доверять в деле против Трампа", - заявила Клинтон.

В свою очередь Трамп заявил, что все это неправда и обвинил Клинтон в исчезновении денег из благотворительного фонда Клинтонов. Также Трамп отметил, говоря об обвинениях женщин, что все это "дело рук штаба Клинтон", и он не знаком ни с одной из них.

В своем выступлении Трамп заявил о намерениях построить стену на границе с Мексикой, а из страны будут депортированы мигранты, находящиеся в США незаконно.

Клинтон напомнила, что Трамп - "первый за 40 с лишним лет кандидат в президенты, который не обнародовал своей налоговой декларации", а также о том, что Трамп поддержал американскую военную интервенцию в Ираке и Ливии.

Говоря о реформе системы соцобеспечения, Клинтон заявила, что будет стремиться к повышению налога на заработную плату для высокооплачиваемых работников. По словам Клинтон, такие как она и Трамп, будут платить больше налога, и добавила, что "при условии, что он (Трамп) не сможет понять, как избежать этого", имея в виду его уклонение от уплаты федеральных налогов.

Во время этого выступления Трамп назвал Клинтон "гадкой": "Такая гадкая женщина", отметил он.

Как известно, Хиллари Клинтон победила в первых дебатах с Трампом: по опросу телеканала CNN, Клинтон поддержали 62% зрителей, Трампа - 27%. Во втором туре дебатов Клинтон поддержали 57% опрошенных, Трампа - 34%.

Украинская правда