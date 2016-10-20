Автомайдан показал роскошную жизнь главы управления Нацполиции Тернопольщины

Начальник Управления госслужбы борьбы с экономической преступностью Главуправления Нацполиции в Тернопольской обл. подполковник Василий Мокрицкий не прошел переаттестацию в полицию, декларировал только зарплату и стал в 2014 и 2015 годах владельцем коммерческой недвижимости на общую сумму около 3,5 млн грн.

Об этом сообщают активисты Тернопольского отделения ВО "Автомайдан".

"Именно Мокрицкий, по сообщениям местных СМИ, был едва ли не ближайшим помощником экс-главы облуправления милиции генерал-майора Виктора Сака, который выпустил почти полсотни пуль из автомата Калашникова во время штурма здания милиции протестующими в феврале 2014 года, после чего быстро подал в отставку и скрылся. Более того, по сфабрикованным данным, собранным Мокрицким, было открыто 19 уголовных производств против активистов Евромайдана в Тернополе", - говорится в сообщении.

По данным, которые обнародовали активисты, Мокрицкий "живет официально с семьей, по данным его декларации, только на свою заработную плату и материальную помощь", но имеет дом на 330 кв.м в пригороде Тернополя в элитном микрорайоне Кутковцы, по соседству с главой Хозяйственного Хозсуда Тернопольской области, судьей Сергеем Стопником.

"На сегодняшний день здесь цена за 1 сотку земли стартует от $1900 или почти 50 тыс.гривен, общая стоимость поместья составляет минимум $130 тыс. или почти 3,5 млн.грн.", - отмечают активисты.

Оформлен дом, как и два земельных участка общей площадью 20 соток, на тещу Мокрицкого, Савку Оксану Васильевну, которые она получила решением сессии Тернопольского городского совета в марте 2007 года "под строительство предприятия бытового обслуживания" после своего обращения как субъекта предпринимательской деятельности.

Основным видом деятельности частного предпринимателя Оксаны Савки в то время (в феврале 2015 она прекратила предпринимательскую деятельность) было "предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты".

Из недвижимости Мокрицкий имеет только 1/4 часть 3-комнатной квартиры в Тернополе и гараж на почти 43 кв. м.

В декларации Мокрицкого также указано и два автомобиля: Mercedes-Benz 180C 1,8L (1997 г.в.) и Nissan X-Trail 2,0L (2011 г.в.), стоимость последнего на сегодняшний день составляет минимум 400 тыс .

Жена Мокрицкого в 2014 году не получила ни одной гривны дохода. По декларации Мокрицкого, она не владеет ни одним недвижимым или движимым имуществом, не имеет вкладов в банках и в уставных фондах предприятий.

"Однако данные открытых государственных реестров свидетельствуют о другом: в июне 2014 года она основала предприятие ООО "МК Компани", более известное под названием кафе "Parma". Вклад в уставный капитал Анны Мокрицкой в обществе составляет 100 тыс.грн., что не нашло отражение в декларации ее мужа за 2014 год", - говорится в сообщении.

Также в 2014 году Мокрицкой подарили половину коммерческого помещения с магазином и кафетерием в центре города площадью 86,4 кв.м.

В 2015 году Мокрицкая купила 1/2 часть еще двух коммерческих помещений, одно из которых основано Мокрицкой в феврале 2016 и известно как ресторан "Чайхана-Айва". Вклад в уставный капитал Мокрицкой в данном обществе составляет 250 тыс.грн.

"3 октября 2016 года подполковник Мокрицкий слег в больницу с неизвестной "болезнью", Таким образом Мокрицкий очередной раз избегает прохождения аттестации в ряды Нацполиции", - отметили в "Автомайдане".

Украинская правда