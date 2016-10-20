Автомайдан показав розкішне життя глави управління Нацполіції Тернопільщини

Начальник Управління держслужби боротьби з економічною злочинністю Головного управління Нацполіції у Тернопільській обл. підполковник Василь Мокрицький не пройшов переатестацію до поліції, декларував лише зарплату та став у 2014 та 2015 роках власником комерційної нерухомості на загальну суму близько 3,5 мільйонів грн.

Про це повідомляють активісти Тернопільського осередку ВО "Автомайдан".

"Саме Мокрицький, за повідомленнями місцевих ЗМІ, був ледь не найближчим помічником екс-очільника облуправління міліції генерал-майора Віктора Сака, який випустив майже півсотні куль з автомату Калашникова під час штурму будівлі міліції протестуючими у лютому 2014 року, після чого швидко подав у відставку та втік. Більш того, із сфабрикованих даних, зібраних Мокрицьким, було відкрито 19 кримінальних проваджень проти активістів Євромайдану в Тернополі", - зазначено у повідомленні.

За даними, які оприлюднили активісти, Мокрицький "живе офіційно з родиною, за даними його декларації, лише на свою заробітну плату та матеріальну допомогу", але має будинок на 330 кв.м у передмісті Тернополя в елітному мікрорайоні Кутківці, по сусідству з головою Господарського суду Тернопільської області, суддею Сергієм Стопником.

"На сьогодні тут ціна за 1 сотку землі стартує від $1900 або майже 50 тис.гривень, загальна вартість маєтку складає мінімум $130 тис. або майже 3,5млн.грн.", - зазначають активісти.

Оформлений будинок, як і дві земельні ділянки загальною площею 20 соток, на тещу Мокрицького, Савку Оксану Василівну, які вона отримала рішенням сесії Тернопільської міської ради у березні 2007 року "під будівництво підприємства побутового обслуговування" після свого звернення як суб’єкта підприємницької діяльності.

Основним видом діяльності приватного підприємця Оксани Савки на той час (в лютому 2015 року вона припинила підприємницьку діяльність) було "надання послуг перукарнями та салонами краси".

З нерухомості Мокрицький має лише 1/4 частину 3-кімнатної квартири в Тернополі та гараж на майже 43 кв. м.

У декларації Мокрицького також зазначено і два автомобіля: Mercedes-Benz 180C 1,8L (1997 р.в.) та Nissan X-Trail 2,0L (2011 р.в.), вартість останнього на сьогоднішній день складає мінімум 400 тис.грн.

Дружина Мокрицького у 2014 році не отримала жодної гривні доходу. За декларацією Мокрицького, вона не володіє жодним нерухомим чи рухомим майном, не має вкладів у банках та в статутних фондах підприємств.

"Проте дані відкритих державних реєстрів свідчать про інше: у червні 2014 року вона заснувала підприємство ТОВ "МК Компані", більш відоме під назвою кафе "Parma". Внесок у статутний капітал Анни Мокрицької у товаристві становить 100 тис.грн., що не знайшло відображення в декларації її чоловіка за 2014 рік",- йдеться у повідомленні.

Також у 2014 році Мокрицькій ще й подарували половину комерційного приміщення з магазином та кафетерієм в центрі міста площею 86,4 кв.м.

У 2015 році Мокрицька купила 1/2 частину ще двох комерційних приміщень, одне з яких засноване Мокрицькою у лютому 2016 року і відоме як ресторан "Чайхана-Айва". Внесок у статутний капітал Анни Мокрицької в даному товаристві становить 250 тис.грн.

"3 жовтня 2016 р. підполковник Мокрицький зліг у лікарню з невідомою "хворобою". Таким чином Мокрицький вчергове уникає проходження атестації до лав Нацполіції", - зазначили у "Автомайдані".

Українська правда