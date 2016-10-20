Против полицейских открыли 900 дел – Деканоідзе

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Четверг, 20 октября 2016, 11:56
FB Арсен Аваков

За несколько месяцев против полицейских было начато около 900 производств.

Об этом во время коллегии МВД сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Она почеркнула, что очищение полиции продолжается. "В течении нескольких месяцев мы открыли 900 производств против полицейских по фактам неправомерных действий сотрудников полиции", - сказала Деканоидзе.

Говоря о результатах переаттестации, глава Нацполиции Украины отметила, что в общем были уволены 26% руководящего состав правоохранительных органов.

Она напомнила, что рост преступности в Украине составляет 23%, при этом 70% - это имущественные преступления. 85% преступлений, по данным Деканоидзе, совершены безработными. Кроме того, 10% освобожденных по закону Савченко уже совершили преступления повторно.

Вместе с тем Деканоидзе подчеркнула, что сейчас полиция регистрирует почти 100% преступлений.

"Если бы мы закрывали столько дел, сколько мы закрывали в предыдущие годы, то рост статистики (преступности – УП) был бы несколько процентов", - заявила она.

Глава Нацполиции также пожаловалась на низкий уровень арестов судами.

"Только каждый второй преступник, совершивший разбой, каждый шестой угонщик подлежат аресту", - отметила она.

Деканоидзе в очередной раз заявила о "нищих" условиях работы полицейских. 

Татьяна Кусок, УП

Темы: Деканоидзе
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