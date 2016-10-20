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Проти поліцейських відкрили 900 справ – Деканоідзе

Четвер, 20 жовтня 2016, 11:56
Проти поліцейських відкрили 900 справ – Деканоідзе
FB Арсен Аваков

За кілька місяців проти поліцейських було розпочато близько 900 проваджень.

Про це під час колегії МВС повідомила глава Нацполіціі Хатія Деканоідзе.

Вона наголосила, що очищення поліції триває. "Протягом кількох місяців ми відкрили 900 проваджень проти поліцейських за фактами неправомірних дій співробітників поліції", - сказала Деканоідзе.

Говорячи про результати переатестації, глава Нацполіції України зазначила, що загалом були звільнені 26% керівного складу правоохоронних органів.

Вона нагадала, що зростання злочинності в Україні складає 23%, при цьому 70% - це майнові злочини. 85% злочинів, за даними Деканоідзе, вчинені безробітними. Крім того, 10% звільнених за законом Савченко вже вчинили злочини повторно.

Разом з тим Деканоідзе підкреслила, що зараз поліція реєструє майже 100% злочинів. "Якби ми закривали стільки справ, скільки ми закривали в попередні роки, то зростання статистики (злочинності - УП) був би кілька відсотків", - заявила вона.

Глава Нацполіції також поскаржилася на низький рівень арештів судами. "Тільки кожен другий злочинець, який скоїв розбій, кожен шостий викрадач підлягають арешту", - зазначила вона.

Деканоідзе вкотре заявила про "убогі" умови роботи поліцейських.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Деканоідзе
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