В Винницкой области поезд въехал в лесовоз, три человека погибли

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Четверг, 20 октября 2016, 12:24

В Винницкой области пассажирский дизель-поезд сообщением "Хмельницкий-Винница" столкнулся с лесовозом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДСНС в четверг.

ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи с. Журавное Литинского района Винницкой области.

 
ФОТО: ДСНС
 
ФОТО: ДСНС

"В результате столкновения пассажирского дизель-поезда сообщением "Хмельницкий - Винница" с грузовым автомобилем (лесовоз) погибли 3 человека (погибшие с лесовоза) и 2 человека пострадали (машинист и его помощник с поезда)", - сказано в сообщении.

 
ФОТО: ДСНС

Украинская правда

Темы: ДТП Винницкая область
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