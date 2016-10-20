В Винницкой области поезд въехал в лесовоз, три человека погибли
Четверг, 20 октября 2016, 12:24
В Винницкой области пассажирский дизель-поезд сообщением "Хмельницкий-Винница" столкнулся с лесовозом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДСНС в четверг.
ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи с. Журавное Литинского района Винницкой области.
"В результате столкновения пассажирского дизель-поезда сообщением "Хмельницкий - Винница" с грузовым автомобилем (лесовоз) погибли 3 человека (погибшие с лесовоза) и 2 человека пострадали (машинист и его помощник с поезда)", - сказано в сообщении.
Украинская правда