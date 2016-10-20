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На Вінниччині потяг в'їхав у лісовоз, троє людей загинуло

Четвер, 20 жовтня 2016, 12:24

На Вінниччині пасажирський дизель-потяг сполученням "Хмельницький–Вінниця" зіткнувся з лісовозом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у четвер.

ДТП сталася на нерегульованому залізничному переїзді поблизу с. Журавне Літинського району Вінницької області.

 
Фото: ДСНС
 
фото: ДСНс

"Внаслідок зіткнення пасажирського дизель-потягу сполученням "Хмельницький – Вінниця" з вантажним автомобілем (лісовоз) загинуло 3 особи (загиблі з лісовозу) та 2 особи постраждало (машиніст та його помічник з потягу)", - сказано у повідомленні.

 
фото: дснс

Українська правда

Теми: ДТПВінницька область
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