На Вінниччині потяг в'їхав у лісовоз, троє людей загинуло
Четвер, 20 жовтня 2016, 12:24
На Вінниччині пасажирський дизель-потяг сполученням "Хмельницький–Вінниця" зіткнувся з лісовозом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у четвер.
ДТП сталася на нерегульованому залізничному переїзді поблизу с. Журавне Літинського району Вінницької області.
"Внаслідок зіткнення пасажирського дизель-потягу сполученням "Хмельницький – Вінниця" з вантажним автомобілем (лісовоз) загинуло 3 особи (загиблі з лісовозу) та 2 особи постраждало (машиніст та його помічник з потягу)", - сказано у повідомленні.
Українська правда